Türkiye'den Europol'e ziyaret

LAHEY (AA) - Türk makamları, iş birliğini güçlendirmek ve yakından tanımak amacıyla merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Avrupa Polis Teşkilatı'nı (Europol) ziyaret etti. İki gün süren ziyarete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanlığından yetkililer katıldı. Türk yetkililerin de bulunduğu bugün gerçekleşen çalışma yemeğinde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ile Europol Direktörü Catherine De Bolle görüşme yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Europol arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verilen önem vurgulanırken bu amaçla karşılıklı ziyaretlerin devam ettirilmesinin yararlı olacağı dile getirildi. Türkiye'ye davet edilen Bolle, Türkiye ile iş birliğinin Europol için çok önemli olduğunu belirterek, Türk makamlarının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.





















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