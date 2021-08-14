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Aktüel Türkiye'den düşen uçakla ilgili Rusya'dan açıklama
Aktüel

Türkiye'den düşen uçakla ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta düşen Be-200 uçağının, yangın söndürme görevinin ardından iniş sırasında düştüğünü ve olayın araştırılması için bölgeye ekip gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 17:07:00 -
Türkiye'den düşen uçakla ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi. Be-200'de Rus ordusuna bağlı 5 görevli ile 3 Türk temsilci bulunuyordu" ifadesi yer aldı.

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