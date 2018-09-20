Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Oldu bittiye izin vermeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onaylamadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez : "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akdeniz'deki ilk sondajını gerçekleştirecek." dedi.