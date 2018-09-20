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Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Oldu bittiye izin vermeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onaylamadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyiz." dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 11:05
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Oldu bittiye izin vermeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onaylamadığı hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez : "Fatih gemimiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akdeniz'deki ilk sondajını gerçekleştirecek." dedi.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 11:05
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Doğu Akdeniz

YORUM YAZ

  • diyarbakırlıdiyarbakırlı35 dk önce
    Ne zamandandır bir kaç ayları gördük te bir türlü sondaj çalışmalarının emarelerini göremedik.
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