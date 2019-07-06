Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'yi yok sayanlar emellerine ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(Doğu Akdeniz) Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır." ifadelerini kullandı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler için, "Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili son dakika açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede Türkiye'nin ve KKTC'nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar emellerine asla ulaşamayacaklardır." şeklinde konuştu.
YORUM YAZ