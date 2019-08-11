Türkiye'den 'Doğu Akdeniz' için kararlılık mesajı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazı çıkışı Büyük Çamlıca Camii'nde açıklamada bulundu. Oktay "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

"Çok kapsamlı bir çalışma yaptık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili düzenleme hakkında, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk.'' dedi.