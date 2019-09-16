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Türkiye'den dev ekonomik hamle! Hindistan'dan çok sayıda iş insanı geliyor

Türkiye'nin 'İhracat Ana Planı'nda bulunan 17 hedef ülkeden biri olan Hindistan'dan çok sayıda iş insanını 18-20 Eylül'de İstanbul'a gelecek.

16 Eylül 2019 Pazartesi 07:44
Türkiye'den dev ekonomik hamle! Hindistan'dan çok sayıda iş insanı geliyor

Türkiye, Ticaret Bakanlığı'nın "İhracat Ana Planı"ndaki 17 hedef ülke arasında bulunan Hindistan'dan iş insanları heyetini ağırlamaya hazırlanıyor. Bilgi teknolojilerinden ilaç sanayisine, tekstilden gıdaya kadar farklı sektörlerden girişimcilerin yer aldığı heyetle 18-20 Eylül'de İstanbul'da iş birliği imkanları masaya yatırılacak. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 kişilik heyet, gelecek haftaki 3 günlük çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'da temaslarda bulunacak. Heyet, Türkiye İhracatçılar Meclisi başta olmak üzere çeşitli kurumların temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında heyetin, bilgi teknolojileri, ilaç sanayisi, tekstil ve gıda sektörlerindeki firmalarla iş birliği imkanlarını değerlendirmesi öngörülüyor.

Partner ülke oldu

Hindistan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı "İhracat Ana Planı"nda 17 hedef ülke arasında gösterilmişti. Bu kapsamda iki ülke arasında siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda temas trafiğinin yoğunlaşması beklenirken, iş dünyası arasında karşılıklı ziyaretler hızlanmıştı. Son olarak 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Çin "partner ülke" olurken, Hindistan da "odak ülke" olarak yer almıştı. Bu ülkeden gelen iş insanları ve yatırımcılar, fuar süresince hem ürünlerini sergilemiş hem de yeni iş birlikleri için görüşmeler yapmıştı.

Ekonomik ilişkiler gelişti

Ticaret Bakanı Pekcan da Hindistan standını ziyaret etmişti. Hindistan'ın ekonomisi geçen yıl yüzde 7,3 artışla 2,6 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Geçen yıl toplamda 523 milyar dolar ithalat ve 338 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Hindistan'ın, Türkiye ile ticaret hacmi ise 8,7 milyar dolar oldu. Hindistan'nın başlıca ithalat kalemleri arasında mineral yakıtlar, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, inciler, elektrikli ve elektronik aletler, makineler, nükleer reaktörler ve organik kimyasallar yer alıyor. Bu ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısında 2017'den bu yana belirgin bir artış olduğunu gözlendi. Hindistan'dan 2017'nin ocak-temmuz döneminde 43 bin turist gelirken, bu sayı bu yılın aynı döneminde 129 bine yükseldi.

 (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 07:44
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. İhracat Ana Planı
  4. Türkiye
  5. ekonomi
  6. Hindistan

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  • selim ustaselim usta18 dk önce
    pakistan gerilimi ne olacak???

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