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Ömer Çelik'ten darbecileri salıveren Yunanistan's tokat gibi sözler

AB Bakanı Ömer Çelik, darbecileri FETÖ'cüleri salıveren Yunanistan'a sert tepki göstererek, "Demokratik değerleri korumak için çeşitli uluslararası zeminlerde aynı masayı paylaştığımız Yunanistan’ın demokrasi düşmanlarını koruyan bir devlet haline gelmesi tarihi bir kırılma noktasıdır" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 14:57
Ömer Çelik'ten darbecileri salıveren Yunanistan's tokat gibi sözler

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AB üyesi Yunanistan'ın Türkiye'de darbe girişimine karışmış FETÖ üyelerini açıkça himaye ettiği görülüyor. Bunları serbest bırakma yoluna gitmesi ise artık darbecileri 'teşvik' anlamına gelmektedir. Darbe en alçak, en aşağılık insanlık suçudur. Bu teröristleri himaye etmek bu suça ortak olmaktır. Daha da ötesi darbecileri serbest bırakarak teşvik etmek darbecileri ödüllendiren devlet haline gelmektir. Demokratik değerleri korumak için çeşitli uluslararası zeminlerde aynı masayı paylaştığımız Yunanistan'ın demokrasi düşmanlarını koruyan bir devlet haline gelmesi tarihi bir kırılma noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere karşı ciddi mücadele verdiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bizzat Yunan Hükümeti üyesi savunma bakanının da içinde olduğu provokasyonlar tertipleyen Yunanistan'ın niyeti ortadadır. Niyetlerini net görüyoruz. Yunanistan Savunma Bakanı ile yarışmaya başlayan Adalet Bakanı da birkaç gün önce darbecilerin serbest bırakılacağını ilan etmiştir. Bu savunma bakanından daha ağır bir tahrik faaliyetidir."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YUNANİSTAN'A TEPKİ!

"Bu tablo karşısında kimse bize hukuktan bahsetmesin" diyen Bakan Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu tablo hukukun eseri olamaz. Evrensel hukuk darbecileri himaye etmez. Darbecileri korumak için Yunanistan, hukuku çiğnemektedir. Darbeci teröristleri himaye etmek için hukuk esir alınmıştır. Haksız olduğu her durumda Yunanistan bol bol 'uluslararası hukuk'tan ve 'iyi komşuluk ilişkileri'nden bahsetmeyi seviyor. Darbecileri himaye ve teşvik etmesiyle bu kavramlara hiç önem vermediğini ilan etmektedir. Geçmişte darbelerden acı çekmiş bir ülke olarak Yunanistan, ülkemizde darbe girişimine karışmış teröristleri himaye etmeyi hukukla izah edemez. Hukuku bu şekilde kirletemez. Seçtiği bu yol Yunanistan'ın saygın bir yol tercih etmediğini, hukuka önem vermediğini ve iyi komşuluk ilişkileri yerine başka bir pozisyonu tercih ettiğini göstermiştir." 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:57
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  2. yunanistan
  3. FETÖ
  4. Süleyman Özkaynakçı

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