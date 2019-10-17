Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya bunu yaparsa karşı çıkmayız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC'de yayımlanan HARDTalk programında Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, buna karşı çıkmayız" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nın oldukça olumlu ilerlediğini, Türkiye'nin son derece kararlı şekilde hareket ettiğini söyledi.

Resulayn ve Tel Abyad'a atfen, "İki büyük kent temzilendi" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile Birleşmiş Milletler kararlarının operasyonlar için hukuki zemini oluşturduğunu belirtti.

"Bu bir etnik temizlik değildir"

Türkiye için önemli olanın bölgedeki YPG/PKK varlığı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu bir etnik temizlik değildir, bu terörle mücadele operasyonudur" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ülkenin ya da bölgenin demografini değiştirme çabası değildir. Demografiyi değiştiren YPG/PKK'dır...Bir kara propaganda yürütülüyor. Ancak iddialar ne olursa olsun incelenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda çok hassas. Kimse sivillere saldırdığımızı söyleyemez. İnsani konular konusunda kimse bizden daha hassas değil...Operasyonumuz sınırlı ve ölçülü. Sadece ve sadece teröristleri hedef alıyoruz. Elimizde yeterli istihbarat var. Nerede olduklarını biliyoruz. Operasyonlarda tek bir sivil etkilenmedi. Bu terör örgütü ABD'yi, Rusya'yı, rejimi kullanıyor. Son derece çıkarcılar. Kendi çıkarları için herkesi kullanabilirler."

"Rusya bize söz veriyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın "PKK veya YPG'nin sınırın karşı tarafında olmayacağı" sözü verdiğini söyledi.

"Buna karşı çıkmayız"

"Rusya Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor" diyen Çavuşoğlu, "Eğer Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız" ifadelerini kullandı.

Esed'ın ülkeyi birleştiremeyeceğini düşündüklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Astana süreci garantörü olarak diğer taraflarla da görüşüyoruz. Rusya ve İran rejimin garantörü, biz ise muhalefetin garantörüyüz. Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalarına başlaması çok önemli" dedi.

"YPG'nin bıraktığı teröristler bizim sorumluluğumuz olamaz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı sırasında 1000'den fazla DAEŞ'linin tutulduğu hapishanelere ulaşıldığına tek bir DAEŞ'li teröristin olmadığını söyledi, "Çünkü PKK/YPG hepsini serbest bırakmıştı" dedi ve ekledi: "YPG'nin serbest bıraktığı teröristler bizim sorumluluğumuz olamaz."

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece daha fazla bölgeyi elde edebilmek için DAEŞ'le savaştılar. Rakka'yı unuttunuz mu? Rakka'da DAEŞ'lileri otobüslere bindirip gönderdiler. Irak haricinde hangi ülke 4 binden fazla DAEŞ'li öldürdü? DAEŞ bizim için bir tehdit onları nasıl serbest bırakırız? Geride bırakılan kadın ve çocukları ise rehabilite etmemiz gerek. Bu konuda birlikte çalışmalıyız. Bu konuda ortak sorumluluğumuz var."

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapıları açarız' söyleminin bir tehdit olmadığını, yerinden edilmiş insanları rızaları dahilinde güvenli bölgeye nakletmeleri gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ama şimdi AB bu güvenli geri dönüşe yardım etmeyeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise buna yardım etmeyeceklerse bu kişileri kendi ülkelerine alabileceklerini ifade etti" diye konuştu.