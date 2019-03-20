10 trilyon dolarlık dev ithalat pazarı ikinci kez kapılarını açıyor! 10 trilyon dolarlık dev ithalat pazarıyla geçen yıl ilki düzenlenen China International Import Expo Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Geçen yıl fuarda 620 milyon dolarlık işbirliği yapmıştık. Bu yıl hedef daha büyük” dedi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile 100’e yakın Türk firmasının markasıyla boy göstereceğini söyledi.

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