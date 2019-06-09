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Türkiye'den çıkan gemi İsrail açıklarında alev aldı

İsrail basını, Mersin'den çıkan ve Hayfa Limanı'na gitmekte olan bir geminin İsrail açıklarında alev aldığını yazdı.

09 Haziran 2019 Pazar 11:58
Türkiye'den çıkan gemi İsrail açıklarında alev aldı

İsrail'in Haaretz gazetesi, Mersin'den yola çıkan bir geminin İsrail açıklarında alev aldığını duyurdu.

MSC Canberra isimli geminin Türkiye'den çıktığı ve Hayfa Limanı'na girmek üzere olduğu, Hayfa'nın birkaç kilometre ilerisinde ise alev aldığı duyuruldu.

Yayın yasağı getirildiği iddia edildi

İsrail basını, gemide kaç kişi bulunduğuna dair net bir bilgin olmadığını, kazada zarar gören olup olmadığının bilinmediğini, yangında bir terör ya da saldırı şüphesi olduğunu belirtti. İsrail ordusunun yayın yasağı getirdiği ifade edildi.

Olayın ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:58
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