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Türkiye'den Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin 1'inci yılında Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Altun, ''Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.'' dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:57
Türkiye'den Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin yıldönümünde açıklamalarda bulundu.

Altun şu ifadelere yer verdi;

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçti.

Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla Türkiye, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürüyor.

Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik.

Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır.

Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz."

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:57
  1. Fahrettin Altun
  2. Cemal Kaşıkçı

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