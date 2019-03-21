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Türkiye'den Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'a çok sert tepki!

Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'ın küstah ifadelerine Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "Sorumlu olması beklenen bir devlet başkanının, asılsız olduğunu bile bile bu tür ithamlarda bulunması ayrıca ibret vericidir" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:54
Türkiye'den Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'ın 19 Mart'ta katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde sarfettiği sözler hakkındaki soruya cevap verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın katıldığı bir panelde ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ilişkin olarak sarfettiği gerçekdışı, yalan ve iftira dolu açıklamaları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Sorumlu olması beklenen bir devlet başkanının, asılsız olduğunu bile bile bu tür ithamlarda bulunması ayrıca ibret vericidir. Türkiye, bir taraftan farklı terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan Avrupa’nın güvenliğine de katkıda bulunmaktadır. Dünyada en fazla sığınmacıya evsahipliği yapmak suretiyle, emsal alınması gereken bir insanlık dersi vermektedir. Ülkemiz, Fırat Kalkanı operasyonu ve öncesinde Koalisyon’la yaptığı operasyonlarla yaklaşık 4000 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirmiştir. Böylece terör örgütüne en fazla zayiatı verdiren ülke olmuştur. Özellikle Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin yükselişte olduğu bir dönemde, ülkelerinin en üst düzey makamlarını işgal edenlere düşen sorumluluk, kamuoyunu mesnetsiz iftira ve ithamlarla yanıltmak yerine objektif bilgi ve gerçekler temelinde yönlendirmektir. Bu iftiraların Çekya ile geleneksel dostluk ve müttefiklik ilişkilerimizle bağdaşmadığı da açıktır."

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:54
  1. Türkiye
  2. çekya
  3. hami aksoy
  4. Milos Zeman

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  • Şeref KazanŞeref Kazan45 dk önce
    Azbile demiş ne kadar terörist varsa AB ülkelerine ulaşmamaları içinteröristlerin çoğunu kendi ülkemizde ABD ve AB ülkelerine köpeklik olsun diye beslemiyormuyuzever devletsek hepsini avrupa ülkelerine göndermemiz gerek

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