Çavuşoğlu'ndan Bosna Kasabı Karadzic açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Kasabı Radovan Karadzic'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını yerinde bir karar olarak gördüklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosnalı sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in ömür boyu hapse mahkum edilmesi kararına ilişkin "Boşnak kardeşlerimizin acısını yok etmese de, bu kararı adaletin tecellisi bakımından yerinde buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı. Çavuşoğlu, "Bosna Kasabı Radovan Karadziç Srebrenitsa Soykırımı'ndaki sorumluluğu nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edildi. Katledilen Boşnak kardeşlerimizin acısını yok etmese de, bu kararı adaletin tecellisi bakımından yerinde buluyoruz." ifadelerini kullandı. 73 yaşındaki Karadzic'e müebbet "Bosna Kasabı" olarak da bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, 2016'da Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapse çarptırılmıştı. ICTY'nin 2017'de kapatılmasının ardından devam eden davaları devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi, nihai kararında 73 yaşındaki Karadzic'i müebbet hapse mahkum etti.

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