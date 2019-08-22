Türkiye'den Bizans'ı 12'den vuracak hamle

26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi, Türk tarihi için olduğu kadar dünya tarihi için de büyük bir önem taşıyor.

Alparslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinmesinin ötesinde, Anadolu ve Avrupa coğrafyasında oluşturduğu uzun soluklu etki nedeniyle, Doğu-Batı mücadelesi açısından da farklı anlamlar barındırıyor.

Malazgirt Zaferi'nin, bu sene gerçekleştirilecek, 948'nci yılı kutlamaları da bu bilinçle farklı bir heyecanla düzenleniyor.

Büyük zaferden son zafere: Malazgirt zaferi KKTC'de kutlanacak!

Bu çerçevede, etkinliklerin birinci adımı ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde organize ediliyor.

Okçular Vakfı öncülüğünde, 23-26 Ağustos arasında Malazgirt ve Ahlat ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

1071'den, 1571'e..

Okçular Vakfı Kurucu Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan'ın katılmıyla gerçekleşen programda, Anadolu'nun fethi ve Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünün idrak edileceği etkinlik ve şehitleri anma töreni hakkında bilgi verildi.

Kıbrıs'ın 1571 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde fethedildiği ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla uğrunda mücadele edilen bir toprak parçası olduğu dikkate alındığında etkinliğin anlamının bir kez daha arttığına dikkat çekildi.

"Malazgirt törenleri de Çanakkale anma törenleri gibi olacak"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ahlat-Malazgirt etkinlikleri, nasıl son 15 yılda Çanakkale anma törenleri çok büyük bir profil arz etmeye başladıysa, aynı profilde aynı ihtişamda kutlanan bir gün haline gelecek." ifadelerini kullandı.

“Vakıf olarak tarihsel mirasımıza sahip çıkmak, Türk kültür ve geleneğini yaşatmak, bu topraklardaki varlığımızı kutlamak için tasarladığımız Malazgirt Zaferi etkinliklerine, herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullanan Haydar Ali Yıldız ise, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Malazgirt’e baktığımız zaman, Anadolu kapılarından herkes için hayırlar isteyen bir duanın geçtiğini görüyoruz. Bu dua, Türk milletinin kendisidir, Anadolu’da kabul olmuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te olacak

26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt ve Ahlat'ta olacağına da vurgu yapılarak, 81 ilden bütün vatandaşlar Ahlat Selçuklu Mezarlığına davet edildi.

Öte yandan, Malazgirt Zaferi meşalesinin bu sene KKKC'de yakılması, Türkiye ve Rum kesimi ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal gaz arama gerginliği göz önüne alındığında ciddi bir mesaj niteliği de taşıyor.