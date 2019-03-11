0553 313 94 23

Türkiye'den Belçika'ya nota

Ülkedeki PKK bağlantılı yargılamalara ilişkin Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:41
Türkiye'den Belçika'ya nota

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, federal savcılığın PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Temyize götürülecek

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, Belçika'da PKK ile bağlantılı özel ve tüzel kişiler hakkında yargı sürecinin başlamasını önleyen karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

PKK ile bağlantılı kişilerin uyargılanmalarının önlenmesi kararından duyulan rahatsızlık büyükelçiye iletildi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerin önlenmesi kararının temyize götürüleceği belirtildi.

"Karar kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, cuma günü konuyla ilgili bir soruya yazılı olarak yanıt vermiş ve "Belçika İddianame Odası'nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkanı bulunduğunu ve Türkiye'nin hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edeceğini belirten Aksoy, "Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:41
  1. Ankara
  2. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe
  3. PKK
  4. Dışişleri Bakanlığı
  5. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
  6. Belçika Yüksek Mahkemesi

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Belçikaya nota vermek yerine elçimizi geri çekip tüm diplomatik ilişkileri kesmek gerek, ayrıca teröre destek veren Türkiye düşmanı ülkeler diye bir liste hazırlayıp her sene belçika 1. sırada olacak şekilde dünyaya duyurmak gerek. Notayla kotayla olacak olmuyor bu iş!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse gideriz
  1. Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse..
  2. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile..
  3. Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava
  4. Akıncı, İstiklal Marşının kabulünün..
  5. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
  7. "Size bir sürprizimiz var" diyen..
  8. Fas'tan İİT ülkelerine..
  9. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
  10. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
  11. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
  12. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
  13. Kadınlar günü GTO’da coşkuyla kutlandı
  14. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
  15. Bozbey, Doğa Dostu Belediye Başkanı..
  16. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
  17. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
  19. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
  20. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
  21. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
  22. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
  23. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
  24. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
  25. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
  26. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
  27. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
  28. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
  29. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
  30. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

Günün Karikatürü

10 Mart 2019
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...