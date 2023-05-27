Beklenmedik sürpriz ortaklık: Ford şarj istasyonlarını kullanacak! Teknoloji devi gelişmeyi böyle duyurdu

Teknoloji devi Tesla, önümüzdeki senenin bahar aylarına girmemizle birlikte otomotiv sektöründe lider firmalardan biri olan Ford'a Supercharger ağına erişim izni vereceğinin duyurusunu yaptı. Beklenmedik bir ortaklık olarak gündeme gelen bu anlaşmaya göre; Ford markasının ürettiği elektrikli araç modelleri Kuzey Amrerika bölgesinde bulunan ortalama 12 bin Tesla Supercharger'da şarj edilme imkanı bulacak. Yaptığı atılımlarla gündemde ki yerini koruyan Tesla'nın Kuzey Amerika sınırları içerisinde 20 bin 700'den fazla Supercharger cihazı kullanıcıların deneyimine açılmış durumda.

Perşembe akşamı Twitter Spaces'te düzenlenen oturumda Tesla'nın Kurucusu Elon Musk ve Ford CEO'su Jim Farley, anlaşmanın detaylarını kullanıcılara ve ilgililere açıkladılar.

Musk, oturumda yaptığı konuşma esnasında Tesla'nın amacının kesinlikle bunu Ford sahipleri için sorunsuz ve olumlu bir deneyim haline getirmek olduğunu ifade etti. Ayrıca Ford'un Ford F-150 Lightning, Mustang Mach-E ve E-Transit araçları Tesla'nın V3 Supercharger'larına erişebileceğini hatırlatmamızda fayda var.

ABD 'de üretimi gerçekleştirilen ve milyonlarca müşterisi bulunan Ford,'un dünya genelinde neredeyse 84 binden fazla şarj cihazı bulunuyor. Ürettiği elektrikli araçlar ile piyasada kendine ciddi bir yer edinen Tesla'nın 2021 yılında açıklanan verilere göre elektrikli araç araç sektöründeki pazar payı ise yüzde 59,6. Şirket 2023 senesinde geçen yıla oranla pazar payını düşürmesine rağmen büyük ve geniş şarj ağına sahip. Uzmanların konuyla ilgili açıklamalarına baktığımızda, kullanıcılar zaten belirtilen sebepten dolayı Tesla markalı elektrikli araba almayı tercih ediyorlar.

Ford otomobil üretiminde yakaladığı başarıyı elektrikli otomobil üretiminde de yakalamayı hedefliyor. Ford, 2022 yılının Mart ayında elektrikli ve içten yanmalı araçlar için yeniden yapılanmaya gittiğini kamuoyuna açıklamıştı.haber1965'aktardığı ahberde: Lider otomotiv firması gelecek 2026 yılına kadar elektrikli araç sektöründe faaliyet kar marjını yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarmayı öncelikli hedefleri arasına almış durumda olduğu bildirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO