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Türkiye'den Bangladeş'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı:"(Dakka'da çıkan yangın) Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Bangladeş halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz"

21 Şubat 2019 Perşembe 17:20
Türkiye'den Bangladeş'e taziye mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye, başkent Dakka'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Bangladeş'e taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dakka'nın tarihi Chawkbazar Mahallesi'nde dün akşam çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Bangladeş halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Şehrin "eski Dakka" adı verilen bölgesindeki Chawkbazar mevkisinde çıkan yangında 81 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:20
  1. Bangladeş
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. taziye

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