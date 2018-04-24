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Türkiye'den Avusturya'ya tarihi ayar!

Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşına "Başbakanınız konuşmayı bıraksın" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 21:45
Türkiye'den Avusturya'ya tarihi ayar!

ABD’nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ndeki ‘Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi” konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas’a seçimlerle ilgili kamuoyunda rahatsızlık yaratacak açıklamalar yapmamaları gerektiğini söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve "Vatandaşlarımız üzerinde olumsuz etki yapacak açıklamalardan siz kaçının ki biz de buna cevap vermek zorunda kalmayalım. Esas başbakanınız konuşmayı bıraksın ki biz de cevap verme durumunda kalmayalım" dediğini kaydetti.

BEKLENTİMİZ POZİTİF AYRIMCILIK YAPMASI DEĞİL 

New York’ta Almanya’nın yeni  Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı ikili görüşme hakkında bilgiler veren Çavuşoğlu, Almanya gibi bir ülke ile her zaman dostane ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri güçlendirmek istediklerini, ama karşı tarafta da aynı anlayış içinde olması, Türkiye’ye saygı duyması gerektiğini  belirterek , ‘Bizim esasen Almanya ve Avrupa Birliği’nden beklentilerimiz pozitif ayrımcılık yapması değil.’ dedi.

Almanya ile aralarında karşılıklı atmaları gereken adımlar ve karşılıklı ziyaretler gibi kullanmamız gereken mekanizmalar bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti;

'Bizde seçim olduğu için seçim sonrasına kalacak bu ziyaretler. Seçimlerle ilgili kamuoyunda rahatsızlık yaratacak açıklamalar yapılmaması gerektiğini söyledik. Eğer bir düşünceleri varsa esasen, hep diyoruz ya bir birbirimiz hakkında konuşacağımıza birbirimizle konuşalım.

Biz bunları her zaman konuşmaya varız. Ama, Avrupa da ve Almanya’da vatandaşlarımız demokratik haklarını bu seçimde de kullanacaklar. Onları rahatız eden açıklamalardan ve faaliyetlerden de herkesin açık durması gerekiyor. Bunları da kendisi ile görüştük. Tabi ki hukuki, konsolosluk, güvenlikle ilgili PKK ve FETÖ gibi konuları da değerlendirdik.' şeklinde konuştu.

BAŞBAKANINIZ KONUŞMAYI BIRAKSIN! 

Avrupa’da yapacakları seçim kampanyası ile ilgili şu ana kadar diğer mevkidaşlarıyla konuşmadığını belirten Çavuşoğlu, sadece Avusturya bakanı ile görüştüğünü ve kendisine "Durup dururken Türkiye’den Avusturya ya da bir başka ülkeye açıklama olmaz. Çünkü bizim hiç kimseyle bir derdimiz yok. Ama Avusturya ya da bir başka ülkeden açıklamalar geldiği zaman biz ona cevap veririz.  Yani siyasetçi olarak biz vermek zorundayız. Çünkü vatandaşımızın hissiyatını bizim karşılamamız lazım, ve yansıtmamız lazım, dolayısıyla vatandaşlarımız üzerinde olumsuz etki yapacak açıklamalardan siz kaçının ki biz de buna cevap vermek zorunda kalmayalım.  Esas başbakanınız konuşmayı bıraksın ki biz de cevap verme durumunda kalmayalım" dediğini kaydetti.

New York’taki temasları sırasında Belçika Dışişleri bakanıyla yaptığı görüşmesinde oradaki vatandaşlarımız için sandık açılacağını ve onların da destek vermelerini rica ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’da seçim kampanyası yapmak istediği ve bu aşamada hangi ülke bu konuda daha yakın? şeklindeki soruya ise;

Hangi ülke bize daha yakın, bu konuda bir şey söyleyemem. Avrupa’da hangi ülkede seçim kampanyası yapılacağı konusunda kararı partimiz verecek. Parti organları istişareleri sonucunda buna karar verir. Bize Cumhurbaşkanımızdan henüz bu konuda bir talep gelmedi.’ karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:45
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  3. tepki
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