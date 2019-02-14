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Türkiye'den Avusturya'ya sert tepki: Şiddetle kınıyoruz!

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada Avusturya’da Sembol Yasası’nın yürürlüğe girmesine tepki gösterildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:35
Türkiye'den Avusturya'ya sert tepki: Şiddetle kınıyoruz!

Dışişleri Bakanlığı tarafından Avusturya’da Sembol Yasası’nın yürürlüğe girmesi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Avusturya’da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan “Sembol Yasası”nın “Bozkurt” işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz.

Tüm uyarılarımıza rağmen, Avusturya İçişleri Bakanlığınca anılan yasa doğrultusunda 11 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, ülkemizde yasal bir siyasi partinin sembolü olan “Bozkurt” işaretinin PKK gibi eli kanlı bir terör örgütünün sembolüyle aynı listede yer alması tam bir skandaldır; popülizmin ulaştığı noktayı göstermesi açısından da düşündürücüdür.

Avusturya, bu akıl ve mantık dışı kararıyla sadece bu sembolü kullanan siyasi parti ve destekçilerini değil, bütün siyaset kurumunu ve meşru siyaset zeminini hedef almıştır.

Avusturya’nın hem ikili ilişkilerimize ciddi etkileri olacak, hem de popülizmi körükleyen çıkmaz sokak siyasetini bırakarak bu yoldan dönmesi beklenmektedir. İlişkilerimizin selameti ve bağnazlığın yerini aklıselimin alması açısından bu elzemdir."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:35
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Avusturya
  3. Sembol Yasası

YORUM YAZ

  • FerhatFerhat45 dk önce
    Aklimizi basimiza toplayalim stratejik Parterimiz olan ABD ve siyasi iktidarin önceligi olan AB islam düsmani ve Türk düsmani bir masonik olusum. AB liberalizm odakli masonlarin kurmus oldugu bir kapitalis sistem. Bunlarin her gecen gün isalma ve türklere karsi sesleri sesleri gürlesmekte ve tavirlari tahmmül edilemiyecek bie durm almakta. Biz de ki beyinsizlerde kalkip bunlarin yasa ve kanunlarini AB ye uym paketi altinda memleketimizde uygulamaya sokmakta. Allah bize basiret , gören göz ve isiten kulak nasip eylesin. Ekonomimizi bu alcaklarin vizyonlari ve master oplanlari dogrultusunda sekillendirdik patlicani elimize aldik. Suriye hususunda stratejik partnerimizin gazina geldik ülkeyi PKK ya isgal ettirdik. Aklimizi lütfen siyonistlere kiraya vermekden vaz gecelim. Zira bunlar iran, suriye ve Türkiyeyi kusatmak istiyoerlar. Türkiye zatan mevcut sisitemi ile kismen bu siyonistlerin vesayetinde ve bu vesayet sisiteminden muhakkak kurtulmmeiz ve günahklarimizdan arinmamiz lazim.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Koskoca Avusturya neden Türkiyeyi ciddiye alsın? Somali Türkiyeye uyarı yapsa takan olur mu?
  • BozkurtBozkurt1 sa önce
    Bozkurt yapar sorarsa metal dersin. Avusturyaya da b.k yemek duser.

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