Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan askeri harekat açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile kurulması planlanan Güvenli Bölge ile CHP'nin terör yandaşları ile yaptığı tartışmalı Suriye Konferansı ve ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefleri gibi gündemdeki önemli konulara dair A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz ABD'nin teklifi ile birlikte burada gerçekten bir Güvenli Bölge oluşturulması için samimi davrandık. Fakat aynı samimiyeti ABD tarafında görmediğimiz aşikardır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da özellikle bu konuya vurgu yaptı. Amerika ile devam bu sürecin bizi istediğimiz noktaya götürmeyeceğiz kanaati biz de var. Sahadan gelen bilgiler bunu teyit ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız ne zaman talimat verirse..

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim zaten bu noktaya girme ve burayı Güvenli Bölge yapma planımız vardı. Sayın Cumhubaşkanımız da bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Şimdi hemen yanı başımızda terör örgütlerini buradan temizleme ve mültecileri buraya geri dönüşü için adımları atmalıyız. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyor. Tabi Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır." dedi