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Türkiye’den Arsel Kampı’na kış yardımı

Sadakataşı Derneği ‘Baştan ayağa kış yardımı’ çağrısı ile başlattığı kış yardımlarını Lübnan’da bulunan, Suriyeli mültecilerin yaşadığı Arsel Kampı’nda ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

11 Ocak 2019 Cuma 14:44
Türkiye’den Arsel Kampı’na kış yardımı

Arsel kampında yaşayan Suriyeli Mülteciler çetin kış koşullarına kurmuş oldukları çadırlarda karşılıyorlar. Sadakataşı Derneği donarak ölümlerin yaşandığı Arsel Kampı’na yakıt ve kıyafet yardımı gerçekleştirdi.

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobalar için mazot bulunamaması nedeniyle çetin geçiyor. Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar tamamen kar altında kalırken, donarak ölümlerin yaşandığı bölgeden yardım çağrıları yükseliyor.

Elektrik ve su sıkıntısın yaşandığı Arsel Mülteci Kampı, Sadakataşı Derneği tarafından kriz bölgesi olarak belirlendi. Dernek, kampta yaşayan yaklaşık 1300 Suriyeli aileye yakacak olarak kullanmaları için mazot ve 21 bin kişiye kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

9 kişi donarak hayatını kaybetti

Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede 9 Suriyeli mülteci donarak hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen ay yapılan açıklamada, Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının 997 bin 905'e düştüğü bildirilmişti. Lübnan makamları ise ülkede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci olduğunu ifade ediyor. 

Destek için;

Dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine mont ulaştırmanın bedeli 75 TL, bot bedeli 50 TL, atkı, bere, eldiven ulaştırmanın bedeli ise 25 TL olarak belirlendi.

Ayrıca Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu kış yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. KIŞ yazıp 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunulabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefonu arayarak dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:44
  1. Sadakataşı Derneği

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