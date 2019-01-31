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Türkiye’den Arakanlılara kış yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Sıcacık Bir İyilik” sloganıyla sürdürdüğü kış kampanyası kapsamında Bangladeş’e göç eden 30 bini aşkın Arakanlı Müslümana battaniye, kazak ve şal dağıtımında bulundu.

31 Ocak 2019 Perşembe 20:26
Türkiye’den Arakanlılara kış yardımı

Kış ayları en çok onlar için zor geçiyor. Her yıl binlerce insan evlerini savaşlar sebebiyle terk etmek zorunda kalıyor. Binlerce göçmen çıktıkları yolculukta hayatlarını kaybediyor. Geri kalanlar kışın dondurucu soğuğuyla yüzleşiyor. Kış, mülteci kamplarında soğuk, hastalık ve ölüm anlamı taşıyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin elbise, bot, battaniye ve gıdaya ihtiyacı var. Üşüyen elleri, titreyen bedenleri, tek bir şey ısıtabilir: Sıcacık Bir İyilik!

Kuruluşunun 26. yılında İHH İnsani Yardım Vakfı, Kış Çalışmalarına “Sıcacık Bir İyilik” sloganıyla devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Arakan’daki zulümden kaçarak Bangladeş’e göç eden 30 bin Arakanlı’ya battaniye, kazak ve şal yardımında bulundu. Yardımlardan 30 bin 675 Arakanlı istifade etti.

Bölgede Muson yağmurları etkili oluyor

İHH Güney Asya Masası’ndan Mücahit Demir, Bangladeş’in Cox’sBazar şehrindeki mülteci kamplarında bulunan Arakanlıların derme çatma evlerde yaşadıklarından dolayı kış şartlarında yaşamlarının zorlaştığını söyledi. Arakanlıların yaralarını bir nebze de olsa sarmayı hedeflediklerini söyleyen Mücahit Demir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bangladeş, Muson yağmurlarından aylarca etkilenen bir ülke olduğundan hava sıcaklığı normal seyrinin altına düşmekte. Arakanlı mülteciler de derme çatma evlerde yaşadığından uzun süreli yağan yağmurlardan direkt etkileniyorlar. Mülteciler, özellikle sabaha karşı çok daha fazla soğuklardan etkilenmekteler. Bu nedenle İHH olarak Arakanlı ailelerimize kışlık kıyafet ve battaniye dağıtımları yaptık. İnşallah destek geldiği sürece bu yardımlarımızı sürdüreceğiz.”

81 ilde, 18 ülke ve bölgede

İHH İnsani Yardım Vakfı 81 il ile 18 ülke ve bölgede kış faaliyetleri yürütüyor. O ülkelerin isimleri ise şu şekilde:

Afganistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya (Altay Özerk Cumhuriyeti), Kazakistan, Kırım, Azerbaycan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan (Preşova), Yunanistan, Lübnan, Yemen, Bangladeş (Arakan) ve Mısır.

Destek için

İHH aracılığıyla yurt içinde ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara Kış Çalışmaları kapsamında destek olmak isteyen bağışçılar, KIS yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine KIŞ koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 20:26
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı

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