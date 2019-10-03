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Düzensiz göçe radarlı önlem! Çavuş Adası'nın çevresi izlenmeye başlandı

Ege Denizi’ndeki düzensiz göç hareketinin en çok olduğu bölgelerden Çavuş Adası çevresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yeni radar sistemiyle izlenmeye başlandı.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:08
Düzensiz göçe radarlı önlem! Çavuş Adası'nın çevresi izlenmeye başlandı

Bir dönem Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıklarını da görebilen radar sistemi, güneş enerjisiyle çalışıyor ve Turgutreis’teki bir istasyondan kontrol ediliyor.

Büyük oranda azaldı

Radarın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki düzensiz göç faaliyetinin de büyük oranda azaldığı öğrenildi. Öte yandan STM, Çavuş Adası’ndaki projeyi tamamladıktan sonra radar sisteminin bir benzerini de Artvin’in Hopa ilçesine kurdu.   

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:08
  1. Artvin
  2. Türkiye
  3. Yunanistan
  4. Kardak Kayalıkları
  5. Çavuş Adası

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  • Karamanlı Karamanlı 8 dk önce
    Göçmen Pakistan’dan çıkıyor, yürüyerek sınırı geçiyor, İstanbul Ege’ye geliyor. Soran yok kimsin nereye gidiyorsun. Ab ye geçecek, sınırımız kontrol altında nereye gidiyorsun, geçemezsin diyor yetkililer. Ülkemizi değil. Ab nin sınırını kontrol ediyoruz. Para ile ab bizi rahatları bozulmasın diye bekçi tutmuş. Birde kaçırmayalım diye, radar yapmışız. Senelerdir, Doğudan teröristler girdi böyle tedbir alınmadı. Allah aşkına biri çıksın ab ile yapılan bu anlaşmanın faydasını anlatsın. Ama Ensar muhacir laflarını katmadan. Çünkü yalan..

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