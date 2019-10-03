Düzensiz göçe radarlı önlem! Çavuş Adası'nın çevresi izlenmeye başlandı
Ege Denizi’ndeki düzensiz göç hareketinin en çok olduğu bölgelerden Çavuş Adası çevresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yeni radar sistemiyle izlenmeye başlandı.03 Ekim 2019 Perşembe 08:08
Bir dönem Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren Kardak Kayalıklarını da görebilen radar sistemi, güneş enerjisiyle çalışıyor ve Turgutreis’teki bir istasyondan kontrol ediliyor.
Büyük oranda azaldı
Radarın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki düzensiz göç faaliyetinin de büyük oranda azaldığı öğrenildi. Öte yandan STM, Çavuş Adası’ndaki projeyi tamamladıktan sonra radar sisteminin bir benzerini de Artvin’in Hopa ilçesine kurdu.
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