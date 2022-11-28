Türkiye'den alınan 3 üründe kanserojen madde tespit edildi! ABD, Almanya ve Portekiz'de piyasadan toplatıldı
Türkiye'den ithal edilen fıstıklı helva, antep fıstığı ve yer fıstığında kanserojen madde tespit edildi. Ürünler birçok ülkede piyasadan toplatıldı.
Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği denetimini sağlayan RASFF sistemi, Türkiye'de üretilen yağın ardından yeni gelişmeyi paylaştı.
RASFF sisteminde 'Ciddi' koduyla Türkiye'den ithal edilen 3 ürün daha bulunuyor.
Yine Almanya'ya ithal edilen fıstıklı helvada zehirli ve kanserojen bir madde olan aflatoksin tespit edildi.
Ayrıca ABD'ye gönderilen antep fıstığı ve Portekiz'e gönderilen yer fıstığında da aflatoksin bulundu.
RASFF insan sağlığı için ciddi risk barındığı gerekçesiyle 3 ülkede ürünlerin geri toplatılmasına karar verdi.
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Türkiye'de üretilen sıvı yağda kanser yapan madde tespit edildi! Almanya piyasadan acil olarak toplattı
Türkiye Gazetesi