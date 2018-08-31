Türkiye’den Afrika’ya dev kompleks

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda sağlıklı barınma ve eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kompleksleri inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da hizmete giren İsmail - Elif - Selim İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi.

Kompleks, Batı Afrika’nın eğitim konusu başta olmak üzere birçok alanda en zor şartların olduğu Sierra Leone’de Kurban bayramında açıldı. Kompleks açılışına, proje bağışçısı Hasan Şen, İHH Yetim Birim Başkanı Reşat Başer, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Özgür Yüce, bölgedeki yetkililer, basın mensupları, yerel STK temsilcileri ile Türkiyeli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kompleks içerisinde yetim çocukların eğitim almaları dahil tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bütün imkan ve ortam hazırlandı. Kompleks içerisinde 120 yetimin barınabileceği 4 villa bulunuyor. Komplekste 12 sınıftan oluşan okul binası, idari binalar, cami, oyun parkı, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı ve misafirhane yer alıyor. Komplekste ayrıca kurulan tarım alanı ve küçük kümes hayvancılığıyla da yetim çocukların gelişimine katkı sağlayacak. İsmail – Elif – Selim İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi, bölgedeki en kapsamlı eğitim merkezi olarak hizmet verecek.

“İHH’ya teşekkür ediyorum”

Projeye, bir süre önce kaybettiği oğlunun ismini veren İHH Gönüllüsü Hasan Şen, yetimhanenin açılışında duygusal anlar yaşadı. Konuşmasında Şen, “İsmail’imi cennete uğurladım. Allah bu vesile ile Sierra Leone’de bana onlarca evlat nasip etti. İsmail’imi 3 yaşında kaybedince onun ismini yaşatmak ve sizlerin eğitimlerini karşılamak amacıyla İHH’ya başvurdum. Benim bu duyguları yaşamama vesile olan İHH’ya teşekkür ediyorum.”

Yetimler ülke geleceğine katkı sağlayacak

İHH Yetim Birim Başkanı Reşat Başer ise ülkedeki yetim çalışmalarının artarak devam edeceğini paylaştı. Ülkenin geleceği olan yetim çocukları ümmetin emanetleri olarak gördüklerini söyleyen Başer, “Kompleksin Sierra Leoneli yetim çocukların iyi bir eğitim alarak ülke geleceğine katkı sağlamasını umut ediyoruz” dedi.

Eğlence zamanı

Açılış töreninin ardından oyun bahçesine koşan çocuklar, Türkiye’den gelen heyetle gönüllerince eğlendi. Oyun alanında geçirilen zamanın ardından yetimler, yeni evlerinde kalmaya başladı.

2002’den beri

İHH İnsanı Yardım vakfı, 2002 yılından bu yana Sierra Leone’de faaliyet yürütüyor. İHH, bölgede su kuyuları, kalkındırma projeleri başta olmak üzere çok sayıda proje gerçekleşiyor. İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi ile ülkede 597 yetim çocuğa düzenli olarak destek veriyor.