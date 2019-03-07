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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı:"Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen, üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu bir anma töreninde meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz"- "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz"

07 Mart 2019 Perşembe 19:52
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

ANKARA (AA) - Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil'de üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu anma töreninde meydana gelen terör saldırısının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Afganistan'da, Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla statta devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen törene yapılan roketli ve havanlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananlar arasında temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Abdul Latif Pedram'ın da bulunduğu bildirildi.

Öte yandan saldırı sırasında törende, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar ve Dışişleri Bakanı Selahuddin Rabbani'nin bulunduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:52
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