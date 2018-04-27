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Türkiye'den AB'ye sert tepki! '2 Yunan askeri' serbest bırakılsın denmişti...

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hukuki temelden yoksun açıklamayı reddediyoruz. AB yetkilileri güvenirliklerini kaybediyor. Yunan Parlamentosu'ndaki konuşma ciddiyetten uzak" denildi.

27 Nisan 2018 Cuma 00:41
Türkiye'den AB'ye sert tepki! '2 Yunan askeri' serbest bırakılsın denmişti...

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'e tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "AB yetkilileri güvenilirliklerini kaybediyor" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridli:

"AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in bugün (26 Nisan) Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ülkemizi ilgilendiren konularda “Birlik dayanışması” kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü gördük. Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz.

"İKİ YÜZLÜ ANLAYIŞI KINIYORUZ"

Juncker’in ayrıca ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askerin ‘mutlaka serbest bırakılmaları’ yönündeki beyanını da hayretle karşılıyoruz. Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz."

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 00:41
  1. Jean-Claude Juncker
  2. Avrupa Birliği
  3. yunan askeri
  4. 2 Yunan askeri
  5. Dışişleri Bakanlığı

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