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Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Türkiye, ABD’de yaşanan kasırgasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:04
Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Florence kasırgasının ABD'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kasırgada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.

Ülkenin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan Florence kasırgası nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 07:04
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