ABD'ye sert uyarı: Türkiye resti çekti!

ABD Başkanı Trump yönetiminin iki bakanımıza yaptırım skandalı sonrası Ankara, ''misilleme'' kararı aldı ancak bir gün öncesine kadar girişimlerini sürdürdü. Bu konuda son temas Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Bakanı Mike Pompeo arasında Singapur'da yaşandı.

İNCİRLİK VE İZMİR MASADA

Çavuşoğlu’nun, ''Türkiye'den baskı ve tehditle kimse bir şey elde edemez. Gerilimi tırmandırmaya devam ederseniz alacağınız pek çok cevabın yanı sıra İncirlik ve İzmir Hava Üsleri'nin durumunu da gözden geçirmek zorunda kalabiliriz'' diyerek birçok mesaj verdiği ortaya çıktı:

ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

Türk adaletinin verdiği bir karara karşı bakanlarımıza yönelik hukuksuz bir yaptırıma gidilmesi, Türk milletinin sessiz kalmayacağı bir gelişmedir. ABD'nin bu tavrına karşı, illa ki bir cevap verilecektir. Müttefiklikle ve hukukla bağdaşmayan kararlarınızı yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz. Artık karşınızda eski Türkiye yok. Gücünü doğrudan milletten alan kararlı bir liderimiz var. Müttefikliğe ve hukuka aykırı yaptırımlarınıza karşı vereceğimiz refleksler sizi şaşırtabilir.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TÜRK MİLLETİNİN TEPKİSİDİR

Akşam'ın haberine göre, Çavuşoğlu, Pompeo'ya iki ülke arasında tırmanan gerilim ve ABD’nin yaptırım tehditlerine karşı Türk kamuoyunda ciddi bir rahatsızlığın oluştuğunu aktardı. Başta FETÖ ve PKK terör örgütleri ile mücadelede öne çıkan İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül’e yönelik yaptırım kararının, Türk kamuoyunda manidar karşılandığını ve büyük tepkiye yol açtığını anlatan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının da milletin haklı tepkisinin bir ifadesi olduğunu vurguladı.