Türkiye'den ABD'ye rest: 'Ya güvenli bölge ya operasyon!"

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD ile Türkiye arasında oluşturulan Suriye Çalışma Grubu kapsamında Ankara temaslarına başladı. ABD heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Başkanlığı’ndaki Türk heyeti ile 3 saat görüştü. Jeffrey'yi daha sonra Savunma Bakanı Hulusi Akar kabul etti. Bakan Akar, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPGterör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden duyulan rahatsızlığı ifade etti. Görüşmede, Fırat’ın doğusunu terör örgütü PYD’den temizleme kararlılığı iletildi.

Mutabakat hatırlatıldı

PYD’nin Münbiç’ten çekilmesine ilişkin ABD ile 14 ay önce varılan mutabakat hatırlatılarak, ''Güvenli Bölge'' konusunda somut adım atılması istendi. Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullanma kararlılığı hatırlatıldı. TSK'nın operasyona hazır olduğunun altı çizildi.

Bakanlık açıklamasında, ABD'ye Fırat’ın doğusunda 'güvenli bölge' tesisi, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye’nin mücadelesinin Kürt, Arap ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu ifade edildi.

(Akşam)