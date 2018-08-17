Türkiye'den ABD'ye rest: Karşılık verilir

BD'nin yeni yaptırım tehdidine ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Aynı şekilde karşılık vereceğiz" dedi.



ABD Başkanı Trump yaptığı skandal paylaşımla Rahip Andrew Brunson'ın tutuklu kalmasını eleştirirken bu kez Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söyledi.ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” demişti.