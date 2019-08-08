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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net uyarı: Oyalama sürecine müsaade etmeyeceğiz

11. Büyükelçiler Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile mutabakata varılan 'güvenli bölge' konusunun 'Münbiç süreci'ne dönüşmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:24
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net uyarı: Oyalama sürecine müsaade etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11.Büyükelçiler Konferansı kapsamında basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında dün ABD ile uzlaşılan 'güvenli bölge' konusuyla ilgili olarak net mesajlar verdi.

"Oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz"

Çavuşoğlu "Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Suriye'de güvenli bölge ile alakalı dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Bundan sonra atılacak adımlar ve detayları ile ilgili Müşterek Harekat Merkezi’nin oluşturulması önemlidir. Diğer detaylar konusunda ABD ile beraber karar verilecektir.

"Bazı aydın geçinenler..."

Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış."

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:24
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. 11. Büyükelçiler Toplantısı

YORUM YAZ

  • GerçekGerçek6 dk önce
    Yine kandirildik deme.
  • Eren Eren 7 dk önce
    Bu şerefsiz Haçlı domuzu Amerika’dan her pislik beklenir. Bence siz Amerika’yı beklemeyin. Giriyoruz deyin ve girin.
  • ŞAHİNŞAHİN9 dk önce
    Asıl konu Güvenlik koridorunun denetim ve kontrolü kimin elinde olacak?? Yoksa ABD nin arka bahçesini gezip dolaşmaktan öteye gitmez bu Operasyon. İnşallah hesaplar planlar sağlamdır. İnşallah
  • CaferCafer23 dk önce
    Bu nasıl bir açıklama Sn Bakanım...Münbiçte bize kazık attılar , akabinde ben yine bunlarla masaya oturdum diyoruz yani. Mutabakat sağlanmadan müdahale edilseydi muhatap direk ABD olmayacaktı. Müdahale sonrası daha güçlü masaya otururdun. Şimdi muhatap artık ABD, nasıl müdahale edeceksin ki...Suriye’deki aksiyonel politikanın iflasıdır maalesef, kimse milleti saf sanmasın.
  • VatandaşVatandaş32 dk önce
    Hain ABD ile iki kere yatağa girilmez . Yoksa ikinci kez bir çekiç güç başlamış olur.Dikkat ABD siz kendimiz temizlemeliyiz sureyiyi.

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