Türkiye'den ABD'ye "güvenli bölge" çağrısı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Joseph F. Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini söyledi.07 Eylül 2019 Cumartesi 18:58
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dundford ile telefonda görüştü. Güler görüşmede, Suriye’de Güvenli Bölgeye ilişkin beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurguladı.
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