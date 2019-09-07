Türkiye'den ABD'ye "güvenli bölge" çağrısı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Joseph F. Dunford'a güvenli bölgenin zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph F. Dundford ile telefonda görüştü. Güler görüşmede, Suriye’de Güvenli Bölgeye ilişkin beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurguladı.

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