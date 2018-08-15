Türkiye’den ABD’ye ek vergi resti! Ek vergi getirilen ABD ürünleri

ABD’yi yalnızlaştıran Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ithal edilecek çelik ürünlerine yüzde 25, alimünyum ürünlerine yüzde 10 ek vergi getirilmesini içeren kararı imzalamıştı. Trump’ın bu kararına Türkiye misliyle karşılık verdi. Aralarında otomobil ve tütün ürünleri olmaz üzere ABD'den ithal edilen 22 ürüne ek vergi getirildi.

ABD ÜRÜNLERİN EK VERGİ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı malların ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranları iki kat artırıldı.

ERDĞAN BOYKOT EDERİZ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson’un serbest bırakılmamasını bahane ederek Türkiye’ye dolar üzerinden saldırmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" demişti.

TÜRKİYE ABD’NİN HANGİ ÜRÜNLERİNİ BOYKOT EDECEK?

Bu sorunun cevabını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Başkan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle olmuştu: İş dünyamıza sesleniyorum ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç ihraç ihraç. Üretimi askıya alalım çok ciddi yanlış yaparsınız. Yola devam. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var.''