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Türkiye'den ABD'nin skandal kararına çok sert tepki: Hükümsüzdür!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararına Dışişleri Bakanlığı tarafından çok sert tepki gösterildi. Yapılan açıklamada, "ABD'nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

26 Mart 2019 Salı 07:26
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına çok sert tepki: Hükümsüzdür!

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden  başkanlık kararını imzalamasını şiddetle kınadı. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan  Tepeleri'yle ilgili aldığı karar kınandı.

"Esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz"

Açıklamada, "ABD Yönetimi'nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana  işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma  kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, başta 497 (1981) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden  kararın, ABD yönetiminin Ortadoğu'da çözümün değil, sorunun parçası olmaya  yönelik tutumunu sürdürdüğünü gösterdiği belirtildi.

Hükümsüzdür

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar, Suriye'nin ve tüm bölge ülkelerinin toprak  bütünlüğüne önem atfeden ülkemiz ve uluslararası toplumun sorumluluk sahibi  üyeleri bakımından tamamen hükümsüzdür. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı  hamlelerini beyhude şekilde meşrulaştırmaya çalışarak bölgeyi daha fazla  istikrarsızlığa sürüklemek yerine, BM Şartı'nda kayıtlı temel prensiplere ve BM  Güvenlik Konseyi kararlarına riayet etmek uluslararası toplumun tüm üyelerinin  temel bir sorumluluğudur."

ABD Başkanı Donald Trump, bugün "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in  egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 07:26
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