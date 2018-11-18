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Türkiye'den ABD'ye çok net 'YPG' uyarısı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüştü. Akar, Dunfrod'a "YPG" konusunda uyarıda bulunulduğunu belirtti.

18 Kasım 2018 Pazar 10:38
Türkiye'den ABD'ye çok net 'YPG' uyarısı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, ''Bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi dile getirdik. (ABD askerlerinin teröristlerle fotoğrafı) Tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yaptık." ifadelerini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 10:38
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