Türkiye'den ABD'ye çok net 'YPG' uyarısı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, ''Bir an önce terörist PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ile olan ilişkilerini kesmelerini beklediğimizi dile getirdik. (ABD askerlerinin teröristlerle fotoğrafı) Tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.