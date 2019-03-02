Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına cevap Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin PKK'yı Yabancı Terör Örgütleri listesinde tutma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmasına dair ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. "Aynı yaklaşımı PYD/YPG için de bekliyoruz" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklaması: ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.