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Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin PKK'yı Yabancı Terör Örgütleri listesinde tutma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:25
Türkiye'den ABD'nin PKK açıklamasına cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyPKK'nın terör örgütleri listesinde kalmasına dair ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi.

"Aynı yaklaşımı PYD/YPG için de bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklaması:

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:25
  1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
  2. PKK
  3. ABD Dışişleri Bakanlığı
  4. Yabancı Terör Örgütleri listesi
  5. PYD/YPG

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