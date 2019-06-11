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Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen karara tepki

Dışişleri Bakanlığı: -"(ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi) Karar, Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır"-"Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir"

11 Haziran 2019 Salı 08:26
Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen karara tepki

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanlığınca, ABD Temsilciler Meclisinin kabul ettiği "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı kararın, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını bildirildi.

Bakanlık tarafından, dün ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen "ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi" başlıklı karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu karara ilişkin, "Karar, evvelce de açıkladığımız üzere, Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin her zaman dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolunun diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesi olduğunu vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez." değerlendirmesine de yer verildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:26
  1. ABD Temsilciler Meclisi
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. türkiye

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