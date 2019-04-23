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Türkiye'den 69 yıl önce Arjantin'e göçen Raşel Kazes Türk pasaportuna kavuştu

16 yaşından beri Arjantin'de yaşayan ve 69 yıldır Türkiye'yi ziyaret etme hayali kuran 85 yaşındaki Raşel Kazes Türk pasaportunu teslim aldı- Kazes mayıs ortalarında İstanbul, Çanakkale ve İzmir'i ziyaret edecek

23 Nisan 2019 Salı 23:23
Türkiye'den 69 yıl önce Arjantin'e göçen Raşel Kazes Türk pasaportuna kavuştu

BUENOS AIRES (AA) - Yaklaşık 70 yıl önce Türkiye'den Arjantin'e göç eden ve o günden bu yana vatan hasreti çeken Raşel Kazes, bu hasretini dindirmek için gerekli olan Türk pasaportuna kavuştu.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Büyükelçilik'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katılan Kazes'e, Türk pasaportunu teslim etti.

Türkiye'ye, Türk pasaportuyla gitmesi için önünde hiçbir engel bulunmayan Kazes, mayıs ortalarında İstanbul, Çanakkale ve İzmir'i ziyaret edecek.

- Yaklaşık 70 yıllık hayal gerçek oluyor

Kökeni, İspanya'dan Osmanlı topraklarına göçen Sefarad Yahudilerine dayanan 85 yaşındaki Kazes, 16 yaşındayken eşiyle Arjantin'e göç ettiğinden bu yana Türkiye'yi ziyaret edemedi. 69 yıldır Arjantin'de yaşayan fakat kendi isteğiyle Arjantin kimliği de almayan Kazes'in en büyük hayali Türkiye'ye Türk pasaportuyla gitmekti.

Nüfus kayıtlarının eski olması nedeniyle bilgisayar ortamında herhangi bir kaydı bulunmayan Kazes'in öncelikle Türk kimliği alması için Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği aracılığıyla Türkiye'deki nüfus kaydının bulunması için başvuru yapılmıştı.

Geçen hafta Türk kimliğini ve bugün de Türk pasaportunu alan Kazes, ülkesini Türk kimliği ve pasaportuyla ziyaret edebilecek.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 23:23
  1. Raşel Kazes
  2. Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği

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