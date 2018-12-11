0553 313 94 23

Türkiye'den 400 Ürdünlü öğrenciye yardım

11 Aralık 2018 Salı 23:59
Türkiye'den 400 Ürdünlü öğrenciye yardım

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Hayır Cemiyeti iş birliğiyle 400 Ürdünlü öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı.

Başkent Amman'daki Türk Hayır Cemiyeti binasında gerçekleşen dağıtım sırasında Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu hazır bulundu.

Dağıtım sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Eroğlu, YEE'nin dağıtım etkinliğindeki rolünün, yardımı yapan Türkiye'deki belediyeler ile Amman'daki Türk Hayır Cemiyeti arasında aracılık yapmak olduğunu söyledi.

Eroğlu, yardımın, gerekli tüm kırtasiye malzemesiyle birlikte okul çantası, kışlık montlar ve ayakkabıdan oluştuğunu belirtti.

Türk Hayır Cemiyeti Müdürü Muhammed et-Türk de Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği ve YEE ile iş birliğiyle birçok etkinlik düzenlediklerini ve bugünkü yardım etkinliğiyle de çocukları sevindirdiklerini ifade etti.

Türk, yardımda bulunulan çocukların yaşlarının 5 ile 16 arasında olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Karagöz ise dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, "Bu yardımlar, ileride gelecek yardımların basit bir kısmıdır. Sürekli Ürdünlü kardeşlerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:59
  1. 400 öğrenci
  2. Amman Yunus Emre Enstitüsü
  3. kışlık mont
  4. okul çantası
  5. türkiye
  6. Ürdün

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    1. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    2. Maçın ardından
    3. Meclis Genel Kurulunda FETÖ..
    4. Hatay'daki terör operasyonu
    5. İnfluenza hakkında her şey
    6. Kremalı enginar çorbası
    7. Sağlıklı ve mutlu bir hayat için..
    8. Çocuklardaki bu döneme dikkat!
    9. Maçın ardından
    10. Kelle çorbası
    11. Türkiye'den 400 Ürdünlü öğrenciye yardım
    12. Savaş suçlusu Karadzic temyiz kararına..
    13. GÜNCELLEME - Fransa'da Strazburg şehir..
    14. Pika sendromu hakkında bunları biliyor..
    15. Arap Gazeteciler Federasyonu İsrail..
    16. Dereotunun faydaları nelerdir?
    17. Çocuğunuzun dudağındaki uçuğu önemseyin!
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    19. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    20. Trump ile Demokrat liderler arasında..
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Gerginlik her dakika artıyor! Tüm gözler saat 21:00'de
    Gerginlik her dakika artıyor! Tüm gözler saat 21:00'de

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir