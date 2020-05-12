Türkiye'den 2 ülkeye daha koronavirüs yardımı
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a tıbbi malzeme yardımı gönderildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a ulaştıracak TSK’ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan havalandı" denildi.