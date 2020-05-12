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Korona Virüs

Türkiye'den 2 ülkeye daha koronavirüs yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a tıbbi malzeme yardımı gönderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:49:00 - 2020-05-12 09:57:16
Türkiye'den 2 ülkeye daha koronavirüs yardımı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk’a ulaştıracak TSK’ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan havalandı" denildi.

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