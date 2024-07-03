Türkiye’den 150 adet 'radar' geliyor: O isim müjdeyi duyurdu! Türkiye start verdi, kabul edildi



Cumhuriyet Meclisi’nin “olağanüstü” toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Türkiye’deki RADARSAN isimli şirketten, protokol Meclisten geçmeden, Meclis iradesi yok sayılarak 150 kamera sipariş edildiğini öğrendiklerini söyledi, söz konusu radarların elde edeceği bilgilerin nereye gideceği konusunun bile belli olmadığını ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise muhalefetin “neden karşı çıktığına anlam veremediğini” söyledi, söz konusu Yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda, 25 kabul, 4 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Solyalı: “Meclisin iradesi yerle bir edilerek, protokol geçmiş gibi davranıldı ve sipariş verildi”CTP Milletvekili Ürün Solyalı, uygulama protokolüne ilişkin söz alarak, parti olarak trafik konusundaki hassasiyetleri vurguladı. Solyalı, trafiğin bütünlüklü olarak ele alınması gerektiğini kaydederek, bu konularda henüz atılmayan adımların teker teker yapılmasının yeterli olmayacağını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bu protokolün, kendilerine verilen bilgilere göre, trafikte güvenliği artırmak amacıyla yeni kamera sistemleri kurulmasına ilişkin olduğunu söyleyen Solyalı, protokole imza atan kişinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı olmasından dolayı, protokole şüpheyle yaklaştıklarını ifade etti.

Türkiye ile imzalanan protokolle, daha güvenli yollar ve trafik için bir iş birliği yapılmasına kimsenin itirazı olmadığını kaydeden Solyalı, sorgulanan kısmının hangi koşullarda yapılacağı olduğunu kaydetti. Milletvekili Solyalı, ülkede halihazırda kurulu olan kameraların durumunun da belirsiz olduğunu belirterek, protokolde yer alan 150 kameranın 40’ının siparişinin protokolün Meclis’ten geçmesini beklemeden, Türkiye’deki RADAR-SAN şirketinden verildiği ve hazırlığın tamamlandığı yönünde bilgi aldığını belirtti. Söz konusu 150 radar sisteminin kim tarafından yapılacağı, nasıl olacağı konuları üzerine araştırma yaptıklarını ve protokol Meclisten geçmeden RADARSAN isimli şirketten siparişlerin verildiğini belirten Solyalı, “Bu radarların mülkiyeti kime ait, yazılım kim tarafından güncellenecek, bilgilerin akışı nereye gidecek… Bunların yanıtı olmadan, Meclisin iradesi yerle bir edilerek, protokol geçmiş gibi davranılarak söz konusu şirketten sipariş verdiler” dedi.Solyalı, bu protokole CTP olarak olumsuz oy vereceklerini söyledi.

Arıklı: “Karşı çıkılma nedenini anlamadı”Milletvekili Solyalı’nın ardından söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, CTP’nin böyle önemli bir konuda ret vermesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, her gün trafik kazalarında birçok canın kaybedildiğini, yeni radar-kamera sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Arıklı, yeni kamera sistemi, kantar ve akıllı kavşak sistemi içeren bu önemli projeye karşı çıkanları anlamanın mümkün olmadığını belirtti. Mevcut kameraların 40 bin euroya satın alındığını ve bu kameraların bir kısmının artık kullanılmaz olduğunu söyleyen Arıklı, Türkiye’den gelecek kameraların çok daha güncel olacağına dikkat çekti. Arıklı, bunun yanında maliyetin Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacağına ve alım, kurum, yazılım gibi işlemlerin de ülkedeki birimlerle iş birliği içerisinde yine Türkiye tarafından yapılacağını söyledi.

Hız sınırını aşanlara anında bildirim Arıklı, ASELSAN ve RADAR-SAN’ın bu projede birlikte çalıştıklarını kaydederek, mevcut trafik sisteminde ciddi bir kaçak olduğunu, radarlara yakalanan kişilerin yurt dışına çıktıklarında cezaların tahsil edilemediğini söyleyerek, yeni sistemde hız sınırı geçildiğinde anında tespitte bulunulacağını, yetkili birimlere ve araba sahibine anında bildirim yapılacağını belirtti. Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmeden sipariş verilmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Arıklı, böyle önemli bir projeye muhalefetin hayır diyebileceğini düşünmedikleri için, protokol imzalanmasının ardından işlemlerin başlatıldığını söyledi.

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Kameralara ilişkin bir yıl içerisinde bitirilmesinin beklendiğini söyleyen Arıklı, protokolün bir diğer kısmı olan akıllı kantar sistemi ve akıllı kavşak sistemi hakkında bilgi vererek, kantar sistemiyle point to point kameralarla izin verilen yükten fazla yük taşıyan araçların tespitinin yapılabileceğini, kavşak sistemiyle de trafiğin rahatlatılacağını kaydetti. Rapor ve tasarısının bütünü üzerinde görüşmeler tamamlanmasının ardından, tasarının madde madde görüşülmesi, ardından üçüncü görüşmesi yapıldı. Yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda, 25 kabul, 4 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.