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Türkiye’deki yardım organizasyonları sel mağduru Pakistan için birleşiyor

Pakistan için Türkiye’deki bütün yardım kuruluşları tek yürek oluyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren yardım kuruluşları, asrın sel felaketi ile yerle bir olan kardeş ülke Pakistan’a gönderilen yardımların organizeli yapılması için istişarelerine devam ediyorlar.

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Türkiye’deki yardım organizasyonları sel mağduru Pakistan için birleşiyor

BÜTÜN YARDIM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ KATILDI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) genel merkezinde yapılan istişare toplantısına Pakistan’ın İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cüneyt, Birleşmiş Milletler Kalkınmadan Sorumlu Özel Danışmanı Şahit Hüseyin, İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Genel Başkanı Nemci Sadıkoğlu, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Genel Başkanı Necati Ceylan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge, İHH temsilcileri Ahmet Emin Dağ ve Hüseyin Oruç, Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Deniz Feneri Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Yardımeli Derneği Başkanı Sadık Danışman, Veren El Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Mustafa Yüksel, Dost Eli Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aybilek, Yeryüzü Doktorlar Derneği Koordinatörü Abdullah Taha Orhan, Türkiye-Pakistan Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şemsettin Türkan, TİM, Kimse Yok Mu ve Kardeşlik Sınır Tanımaz derneklerinin temsilcileri, İslâm coğrafyasının farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Pakistan Hubeyb Vakfı Başkanı Nedim Ahmet Han katıldı.

PAKİSTAN BAŞKONSOLOSU ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Pakistan Başkonsolosu Dr. Yusuf Cüneyt, istişare toplantısında yaptığı konuşmada yaraları sarmak için Türkiye halkının desteğini istedi. Pakistan’da yaşanan sel felaketinin son yüzyılın en büyük afeti olduğunu dile getiren Cüneyt, ülkede henüz asıl zararın belirlenemediğine dikkat çekti. Cüneyt, sel sularının çekilmesinin ardından her şeyin netlik kazanacağını dile getirdi. Selden 30 milyon insanın etkilendiğini belirten Cüneyt, 1 milyon evin sular altında kaldığını ifade etti. Pakistan Başkonsolosu Dr. Yusuf Cüneyt, Pakistan için kardeş ülke Türkiye’nin yardımlarının çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

BM TEMSİLCİSİ, TÜRK EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Birleşmiş Milletler Kalkınmadan Sorumlu Özel Danışmanı Şahit Hüseyin ise yaptığı konuşmada Türk yardım derneklerine teşekkürlerini ileterek; “Olabildiğince kısa sürede toparlanıp istişare ederek organizeli bir şekilde çalışmalıyız” dedi. Zaman kaybedilmeden harekete geçilip esaslı işler yapılması gerektiğini dile getiren BM temsilcisi, kendisinin de bir Pakistanlı olduğunu ve felaketin boyutunu insanlara anlatmakta güçlük çektiklerini söyledi. Pakistan’ın geçirdiği bir önceki felakette, deprem esnasında ilk yardıma ulaşan ekibin Türk ekibi olduğunu sözlerine ekleyen Şahit Hüseyin, bu defa da tekrar Türk yardım derneklerinin yardım çalışmalarına öncülük ettiğini ve bu nedenle kendilerine çok teşekkür ettiklerini söyledi. İstişare toplantısında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge ise kendilerinin de “Kardeşlik Sınır Tanımaz” ismi ile bir yardım derneği kurduklarını ve nerede zulüm varsa orada olmak istediklerini açıkladı. Pakistan’a da yardım götürdüklerini ifade eden Bürge, sadece Müslümanların değil, Müslüman olmayanların da Pakistan’a yardım etmesi gerektiğini dile getirdi. ASKON Başkanı Mustafa Koca da yaptığı konuşmada, kardeş ülke Pakistan’a yapılması gereken yardımların önemine işaret ederken; “İslâm dünyasının yürekleri topluca vurduğu müddetçe hiçbir güç bizi yıkamaz” dedi. TGTV Başkanı Avukat Necati Ceylan ise “O sel felaketi bizim ülkemizde oldu. Aynı acıyı biz de hissettik” dedi. İstişare öncesinde ayrıca Suriye, Mısır, ABD, Malezya ve Kuveyt temsilcileri de birer teşekkür konuşması yaptılar. Yapılan görüşmelerin ardından bütün yardım kuruluşları Pakistan’da yaptıkları çalışmaları ve projelerini birer sunum halinde bütün katılımcılarla paylaştılar. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) Genel Merkezinde yapılan istişare toplantısına Pakistanlı yetkililer, BM temsilcisi, Türk yardım derneklerinin başkanları ve temsilcileri ile İslâm coğrafyasının farklı bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:44
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