0553 313 94 23

Türkiye’deki Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342 oldu

Türkiye’de geçici koruma kanunu kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342 olurken, bu rakamın son 2 ayda 21 bin 976 kişi arttığı saptandı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:23
Türkiye’deki Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342 oldu

Türkiye’de geçici koruma kanunu kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342 olurken, bu rakamın son 2 ayda 21 bin 976 kişi arttığı saptandı.



Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’de geçici koruma kanunu kapsamında yaşan Suriyeli mülteci sayılarına yönelik verilen araştırmayı inceledi. PRNet’in Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de geçici koruma kanunu kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342 oldu. Bu rakamın da son 2 ayda 21 bin 976 kişi arttığı saptandı. Suriyelilerin Türkiye’de en fazla İstanbul’da yaşadığı görülürken, bu sayının 558 bin 437 olduğu kayıtlara geçti. Geçici korumu kanuna kapsamındaki Suriyeliler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise 1 milyon 977 bin 150 kişinin erkek, 1 milyon 667 bin 192 kişinin ise kadın olduğu gözlendi. Türkiye’de bulunan 0-4 yaş arası toplam Suriyeli sayısı da 488 bin 382 olarak görüldü.



PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, 2018 yılından bugüne Suriyeli göçmen ve mültecilerle ilgili 96 bin 329 haber yansıması tespit edildi. Böylelikle 2011 yılında başlayıp iç savaşın ardından birçok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin medya başlıklarında da Suriyelilere çok fazla yer verildiği görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kremlin’den Venezuela açıklaması
    1. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    2. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    3. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    4. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    5. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    6. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    7. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    8. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    9. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    10. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize..
    12. Avusturya’da bir kişiyi öldüren ineğin..
    13. Bafra’da ebru ve taş boyama kursu
    14. AK Parti, MHP ve karakola bomba koyup..
    15. Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın..
    16. Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile..
    17. BİGG Arçelik Garage, 200 bin liralık..
    18. Fotoğraf yarışmasında güzel eserler..
    19. Dijital çalışma ortamında öncülük..
    20. Büyük skandal! Tanesi 20 bin TL'yi buldu
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...