Türkiye’deki Somalili askerler göreve hazır Milli Savunma Bakanlığı, misafir askeri öğrenci olarak Türkiye’de bulunan Somalili askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden video yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, misafir askeri öğrenci olarak Türkiye’de bulunan Somalili askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden video yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, "Misafir askeri öğrenci olarak ülkemizdeki komando eğitimlerine başarıyla devam eden Somalili askerler, ülkelerinde barışın ve güvenliğin teminatı olarak görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.

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