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Serdar Turgut: Tıkır tıkır işleyen bu sistemin kıymetini bilelim!

Habertürk yazarı Serdar Turgut bugünkü yazısında Türkiye’deki 'Başkanlık sistemi'nin Amerika’da uygulanan sisteme göre daha iyi düşünüldüğünü ve üstün özellikler içerdiğini belirtti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:32
Serdar Turgut: Tıkır tıkır işleyen bu sistemin kıymetini bilelim!

Türkiye 24 Haziran 2018’de yapılan seçimle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ederek resmen "Başkanlık sistemi" ile yönetilmeye başlandı.

ABD’deki Başkanlık sistemi ile Türkiye’de işleyen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştıran Habertürk gazetesi yazarı Serdar Turgut, "Türk başkanlık sisteminin Amerikan sistemine üstünlüğü" başlıklı bugünkü köşe yazısında Türkiye’de hayata geçirilen 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin diğer adıyla 'Başkanlık sistemi'nin, ABD’deki mevcut sisteme göre daha üstün özellikleri olduğunu belirtti.

Amerika’da sistemin tıkandığını ve devletin işleyemez hale geldiğine değinen Turgut, Türkiye’de ise böyle riskin bulunmadığına dikkat çekti.

İşte Turgut’un o yazısı;

Biliyorsunuz ABD’de federal bütçe kabul edilmedi ve sistem tamamen tıkandı, devlet yine kapandı.

Yüzbinlerce insan maaş alamıyor, temel hizmetler aksamaya başladı.

Başkanlık sistemine geçmiş olan Türkiye’de böyle bir risk ilerde olabilir mi diye soruşturdum.

Türkiye'de risk yok

Ve gördüm ki sistemin işleyişini kaleme alanlar böyle bir olasılığın Türkiye’de olmaması için tedbirleri sistemin içine yedirmişler.

Sadece bu örnek bile Türkiye’deki yeni sistemin üzerinde ne kadar detaylı düşünüldüğünü ve üzerinde titizlikle çalışıldığını göstermeye yetiyor.

Açıkça söyleyeyim; evet bizim başkanlık sistemimiz Amerika’daki başkanlık sistemine çok daha üstünlükler içeriyor.

Biraz teknik bir mesele ama bunun anlatılması gerekiyor. Gerekiyor ki bizdeki sistemin kıymetini bilelim.

Yavuz Atar ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un formülüne göre bütçe teklifi kabul edilmezse Meclis’te bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlendirme oranında arttırılıp cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe konuluyor.

Yani bizim sistemimizde Amerika’da olduğu gibi bir tıkanmanın olması imkansız. Bizde devletin işleyişinde hiç bir aksaklık çıkmıyor, hizmetler kesintisiz sürüyor. Sistemimiz böyle kurulmuş böyle işliyor.

Ama bu durumda sadece cumhurbaşkanı yeni yatırımlar ve ilave taahhütler için yeni kaynak bulamayabilir.

Bu durumda mecburen meclis ile bir uzlaşma arayışına girer. Yani bizim sistemimizde devletin işleyişi durmazken ülkenin yeni atılımlara girmesi için demokrasinin çalışması yolu da açık tutulmuş.

Açıkça görev gereği Amerika’da bulunduğumdan buradaki sistemin nasıl aciz kaldığını, nasıl tıkandığını ve halkı da nasıl mağdur ettiğini görünce bizdeki sistem ve onu düşünenlere saygım daha da artıyor.

(...) tıkır tıkır da işleyen bu sistemin kıymetini bilelim.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:32
  1. Başkanlık sistemi
  2. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. Serdar Turgut
  6. Serdar Turgut yazıları
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