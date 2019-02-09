0553 313 94 23

"Türkiye'deki seçimler dünya için önemli hale geldi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta:"Artık Türkiye'deki seçimler dünya için önemli hale geldi. Bütün dünya gözünü dikmiş, Türkiye'ye bakıyor"

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:58
"Türkiye'deki seçimler dünya için önemli hale geldi"

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Artık Türkiye'deki seçimler dünya için önemli hale geldi. Bütün dünya gözünü dikmiş, Türkiye'ye bakıyor." dedi.

Usta, Konya'nın Beyşehir ilçesinde partisi tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın gözünün 31 Mart'ta Türkiye'de yapılacak yerel seçimlere kilitleneceğini söyledi.

Aslında seçimlerin sadece yerel yönetim veya belediye seçimi olmadığına dikkati çeken Leyla Şahin Usta, şunları kaydetti:

"Burada elbette yerelde adaylarımızı seçeceğiz. Başkan adaylarımızın büyük bir başarıyla ve azimle önlerindeki 5 yılda hizmete hizmet katarak çalışacaklarına emin olduğumuz için bu noktada bir endişemiz yok. Elbette adaylar yarışacak ve başarıyla çıkacaklar. Ama şunu unutmamamız gerek, artık Türkiye'deki seçimler dünya için önemli hale geldi. Bütün dünya gözünü dikmiş, Türkiye'ye bakıyor. Şuna bakacaklar; '31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu, genel başkanı olduğu parti ne kadar başarılı oldu?' O yüzden bu işi sadece bir belediye başkanlığı seçimi olarak görmemeliyiz."

Usta, "Yerelde başardığımız hizmetlerimizin dışında mutlaka eksik kalanlar olabilir, daha yapılacaklar olabilir, bütün projeleri hem belediye başkan adaylarımız, hem büyükşehir belediye başkanımızın açıklamalarıyla tamamlayacağımızdan hiç endişeniz olmasın. Ama bunun için bizim de başarmamız gereken bir şey var; sandıktan 31 Mart'ta büyük bir güçle çıkmak." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Gülay Samancı, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile çok sayıda partili katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:58
  1. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  2. Beyşehir
  3. Konya
  4. Leyla Şahin Usta

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özgecan Aslan'ın babası acılarını paylaştı! ''Gülen insanları gördüğüm zaman...'
    1. Özgecan Aslan'ın babası acılarını..
    2. HDP'nin Mersin mitingi
    3. Burdur'da dolu etkili oldu
    4. Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu..
    5. Lider Başakşehir'e Erzurumspor engeli
    6. Ucuz meyve ve sebze için çadırlar..
    7. Kıyıya vuran bebek yunus kurtarılamadı
    8. Beşiktaş'ın Bursaspor 11'i belli oldu
    9. "Türkiye'deki seçimler dünya için..
    10. Eskişehir seçim anketi Son yerel seçim..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    12. Voleybol: Efeler Ligi
    13. 12 gündür mahsur kalan keçilerin..
    14. Almanya'da 12 yaşındaki başörtülü kıza..
    15. Voleybol: Efeler Ligi
    16. 11 soruda yerel seçim!
    17. 1. Mizah Festivali
    18. Venezuela'dan Küba'ya insani yardım
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    20. Dünya Bakliyat Günü
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!