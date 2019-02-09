KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Artık Türkiye'deki seçimler dünya için önemli hale geldi. Bütün dünya gözünü dikmiş, Türkiye'ye bakıyor." dedi.

Usta, Konya'nın Beyşehir ilçesinde partisi tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın gözünün 31 Mart'ta Türkiye'de yapılacak yerel seçimlere kilitleneceğini söyledi.

Aslında seçimlerin sadece yerel yönetim veya belediye seçimi olmadığına dikkati çeken Leyla Şahin Usta, şunları kaydetti:

"Burada elbette yerelde adaylarımızı seçeceğiz. Başkan adaylarımızın büyük bir başarıyla ve azimle önlerindeki 5 yılda hizmete hizmet katarak çalışacaklarına emin olduğumuz için bu noktada bir endişemiz yok. Elbette adaylar yarışacak ve başarıyla çıkacaklar. Ama şunu unutmamamız gerek, artık Türkiye'deki seçimler dünya için önemli hale geldi. Bütün dünya gözünü dikmiş, Türkiye'ye bakıyor. Şuna bakacaklar; '31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu, genel başkanı olduğu parti ne kadar başarılı oldu?' O yüzden bu işi sadece bir belediye başkanlığı seçimi olarak görmemeliyiz."

Usta, "Yerelde başardığımız hizmetlerimizin dışında mutlaka eksik kalanlar olabilir, daha yapılacaklar olabilir, bütün projeleri hem belediye başkan adaylarımız, hem büyükşehir belediye başkanımızın açıklamalarıyla tamamlayacağımızdan hiç endişeniz olmasın. Ama bunun için bizim de başarmamız gereken bir şey var; sandıktan 31 Mart'ta büyük bir güçle çıkmak." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Gülay Samancı, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile çok sayıda partili katıldı.