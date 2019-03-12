Türkiye’deki seçimler AB’nin yakın takibinde

Manisa Valisi Ahmet Deniz, AB Delegasyonu Siyasi Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau’yu ağırladı. Vali Deniz, halkın özgür iradesinin sandığa yansımasının görevleri olduğunu belirterek, Türkiye’nin seçim konusunda dünyada en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

AB Delegasyonu Siyasi Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau ve Delegasyon Görevlisi Ömer Fazlıoğlu Vali Ahmet Deniz’e ziyarette bulundu.

Poupeau, yerel seçim öncesinde Avrupa Birliği Delegasyonu olarak 15-20 ile ziyaret düzenlediklerini, bu ziyaretlerinde mülki idari amirleri ve mecliste temsil edilen tüm siyasi parti temsilcileriyle görüştüklerini ifade etti.

Vali Deniz de, halkın özgür iradesinin sandığa yansımasının görevleri olduğunu belirterek, Türkiye’nin seçim konusunda dünyada en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.