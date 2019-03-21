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"Türkiye'deki potansiyele inanıyoruz"

Schneider Electric Başkan Yardımcısı Luc Remont ve Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, İstanbul'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:38
"Türkiye'deki potansiyele inanıyoruz"

Schneider Electric Başkan Yardımcısı Luc Remont, "Uzun vadeli olarak Türkiye'de bulunuyoruz ve bu konuda kendimizden eminiz. Çünkü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden de işlerimizi burada geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Schneider Electric Başkan Yardımcısı Luc Remont ve Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Remont, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl da Türkiye'de bulunduğunu ve binden fazla müşteriyle inovasyonlar, teknoloji ve teknolojinin geleceği hakkında konuşma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Geçen yıla baktıldığında şirket olarak Türkiye ve diğer yerlerde bir ivme kazandıklarını belirten Remont, "Dijital teknolojilerin getirdiği faydayla tabii ki bir tarafta zorluklar da geliyor. Aynı şekilde endüstrileşmeyle gelen zorluklar da var. Aslında aynı ivmeyi bir çok ülkede görüyoruz sadece gelişmekte olan piyasalarda değil. Biz uzun süredir zaten bunu bekliyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

 

- " Türkiye'nin gücü konusunda hiç hayal kırıklığına uğramadık"

 

Remont, dijitalleşme konusunda ve sunulan hizmetlere adapte olma noktasında diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türkiye'nin konumuna ilişkin ise "Türkiye bu anlamda çok iyi bir durumda diyebilirim. Türkiye'nin adaptasyonu ve iştahı bence bu anlamda çok güçlü. Gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman çok güçlülerden birisi diyebiliyorum. Çünkü Türkiye endüstriyel bir ağa sahip ve bu ağ içerisinde çok fazla makina teknolojisini barındırıyor. Ekonomik ağ olarak baktığımız zaman aslında yeterince güçlü ve başa baş rekabet edecek durumda Türkiye." dedi.

Türkiye'nin dijitalleşme anlamında da üst sıralarda yer aldığını dile getiren Remont, "Bu anlamda yapılan yatırımlar zaten ilişkiler anlamında paydaşlarla baktığımız zaman buna işaret ediyor. Geçen 20 yıl içerisinde hiç hayal kırıklığına uğramadık Türkiye'nin gücü konusunda. Özellikle piyasanın zorlu koşullar karşısında yetkinliğini ortaya koydu." dedi.

 

- "Uzun vadeli olarak Türkiye'de bulunuyoruz"

 

Sorulan soru üzerine Schneider Electric'in Türkiye'ye ilişkin yatırım iştahı ve muhtemel yeni yatırımlar konusundaki pozisyonuna ilişkin değerlendirmede bulunan Remont, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli olarak Türkiye'de bulunuyoruz ve bu konuda kendimizden eminiz. Çünkü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden de işlerimizi burada geliştirmeye devam ediyoruz. Bazen hayat belirsiz olabiliyor. Çok aşamadan geçiyoruz, aslında dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de belirsizlik sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Ama bizim için en önemli şey yapmış olduğumuz yatırımların uzun soluklu olmasıdır."

Bora Tuncer ise Schneider Electric olarak 180 yılı aşkın bir marka olarak yaklaşık 127 bin çalışanla 100'den fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.

Dijital dönüşümün Schneider Electric için çok önemli ve değerli olduğuna dikkati çeklen Tuncer, "Toplam ciromuzun yıllardır yaklaşık yüzde 4'ünü Ar-Ge'ye, inovasyona ve yeni ürün geliştirmeye harcayan bir firma olarak bu dönüşüm sürecinde önemli rol aldığımıza ve katkı sağlamaya çalıştığımıza inanıyoruz. Bu tabii sürdürülebilir başarı da bir taraftan yüksek efor ve özveri diğer taraftan da işbirliği kültürüyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu dönüşüm tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde bu sürecin önemli parçalarından birisi olmaya çalışıyoruz." dedi.

 

- "Maksimum katma değer sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz"

 

Tuncer, dijitalleşmenin insanlarla insanların arasındaki ilişkileri yeniden yapılandırırken insanlarla şirketleri, şirketlerle devlelerin arasındaki ilişkileri de yeniden yapılandırdığını ifade etti. Bu durumun da yeni iş modelleriyle birlikte yeni fırsatlar da sunduğunu belirten Tuncer, "Bizler bu yeni iş modellerinde partnerlerimizin, müşterilerimizin ve tüm bu sürecin paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kendi alanımızda maksimum katma değer sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Tuncer, insan kaynağı anlamında Türkiye'den bugün yetenek transfer edebilecek durumda olduklarını ifade ederek, "Transfer ettiğimiz yeteneklerin sadece geleneksel ürünlerde değil bu içinde teknolojilerin olduğu dijitalleşmenin olduğu farklı alnalarda arkadaşlarımız da dünyadaki farklı coğrafyalarda Schneider Electric bünyesinde görev alabiliyorlar." dedi.

 

- "Her yaştan insanın teknolojiye katılım iştahını Türkiye'de görebilmek mümkün"

 

"Her yaştan insanın teknolojiye katılım iştahını Türkiye'de görebilmek mümkün." diyen Tuncer, "Bunun tabii doğal sonucu olarak da yeteneklerin gelişmesi ve ya iş dünyasında yer bulması da bana göre benim görüşüme göre dünya ortalamasının üzerinde. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde de iştah ve yapabilme yeteneği anlamında iyi bir yerimiz olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Türkiye'de potansiyel yatırım alanı olarak gördüğü bazı sektörlere değinen Tuncer şunları söyledi:

"Biz aslında en sonunda ülkenin bir parçasıyız. Dolayısıyla ülkenin bir parçası olarak da Türkiye'nin yönü neredeyse, büyüme alanları neredeyse o alanlara öncelikle çözüm üretmeye destek olmaya ve o alanlarda yer almaya çalışıyoruz. Bu dönem mesela madenlerde çok iş takip ediyoruz. Turizmin tekrar canlandığını görüyoruz ve turizm tarafında yeni yatırımlar görüyoruz. Yeneilebilir enerji alanındaki fırsatları takip ediyoruz. Tabii bir de savunma sanayisinin uzantısı olan tesis yatırımları oluyor. Onları takip ediyoruz."

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:38
  1. İstanbul
  2. Luc Remon
  3. Schneider Electric

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