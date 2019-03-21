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Türkiye’deki ortalama yaşam süresi 78,1

Dünyadaki birçok ülkenin ortalama yaşam süreleri belli olurken, Türkiye’de beklenen güncel yaşam süresinin 78,1 yıl olduğu görüldü.

21 Mart 2019 Perşembe 11:17
Türkiye’deki ortalama yaşam süresi 78,1

Dünyadaki birçok ülkenin ortalama yaşam süreleri belli olurken, Türkiye’de beklenen güncel yaşam süresinin 78,1 yıl olduğu görüldü.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ortalama yaşam sürelerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de beklenen güncel yaşam süresinin 78,1 yıl olduğu görüldü. Böylelikle Türkiye’deki yaşam süresinin 2000 yılından bu yana yüzde 12,46 artış gösterdiği saptandı. Dünyada en uzun yaşam süresine sahip ülke ise 83,5 yaş ortalaması ile İspanya olarak kaydedildi. İspanya’nın 19 yıl önce ki yaşam süresi ise 79,3 olarak belirlendi. 2000 yılından bu yana bakıldığında yaşam süresinin en çok artış gösterdiği ülke de Güney Afrika olarak gözlendi. Güney Afrika’da 2000 yılındaki ortalama yaşam yılı 56,3 olurken, güncel rakamlarla birlikte 63,6 yaş ortalamasına çıktığı saptandı.



ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Araştırmanın yapıldığı 2018 yılı içerisinde, demografik yapı başlığı altında 6 bin 697 haber çıkışı tespit edildi. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, 2017’de 7 bin 119, 2016’da 6 bin 369, 2015’te ise 5 bin 730 haber yansımasının yazılı mecralarda yer aldığı görüldü.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:17
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